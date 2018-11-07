В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО

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Сегодня, 7 ноября, в Самаре на набережной р. Волги после Парада Памяти прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы, посвященная 75-летию освобождения Крыма.В 1943 году в Керченско-Эльтигенской десантной операции принимали участие морские стрелковые бригады, сформированные на территории Куйбышевской области и участвовавшие в историческом параде.В военно-исторической реконструкции легендарной десантной операции приняли участие 300 человек из 36 реконструкторских клубов Самары, Тольятти, Чапаевска, Алексеевки, Ульяновска, Набережных Челнов, Кирова, Сенгелея, Саратова, Казани, Уфы, Воронежа, Екатеринбурга и Волгограда. Реконструкторы отдали дань памяти мужеству и героизму солдат и офицеров, освободивших от немецко-фашистских захватчиков территорию нашей страны.Историческую ретроспективу подготовили студенты Самарского Государственного института искусств и культуры. Более 5 тысяч человек стали зрителями масштабного действа.Фото: Маркелова Екатерина