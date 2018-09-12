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В «Самаре космической» объяснили, почему самарцев не пускали в музей на День города

12 сентября 2018 09:59
163
В «Самаре космической» объяснили, почему самарцев не пускали в музей на День города
Горожане жалуются на то, что их не пускали в «Самару космическую» на День города, свои жалобы они оставили в паблике музея.

Напомним, в тот день, 9 сентября 2018 года, посещение муниципальных музеев города было бесплатным. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте горадминистрации 7 сентября. «Самара космическая» должна была принимать посетителей с 11-00 до 15-00. Никаких условий для записи на бесплатные экскурсии на сайте мэрии не приводилось.

Однако самарцы столкнулись с тем, что в назначенный день в помещение музея их просто не впустили. Отказ аргументировали тем, что вход в «Самару Космическую» организовали по спискам, и все места уже заняты. 
В разговоре с корреспондентом «Большой Деревни» директор музея «Самара космическая» Елена Кузина прокомментировала ситуацию:

«Письмо с приказом организовать бесплатное посещение музея пришло нам от департамента культуры 5 сентября, в нем же была рекомендация сделать для этого предварительную запись. Информация об этом была опубликована на нашем официальном сайте. В пятницу, 7 сентября, мы уже набрали все группы и закрыли списки. Всего было организовано пять экскурсий, они проводились каждый час и по нормативам пожарной безопасности были рассчитаны максимум на 25 человек».

На вопрос о том, почему нельзя было оповестить жителей города о необходимости записываться на экскурсии через соцсети, в «Самаре космической» продолжили твердить о «публикации всей необходимой информации на официальном сайте». При этом условия посещения музея на День города не были прописаны отдельной статьей или новостью — вся информация по групповому посещению находилась во вкладке «Посетителям» и касалась общих правил музея, действующих в любой другой день.
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