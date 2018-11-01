В Самаре хотят восстановить бывшую больницу общества Красного Креста
1 ноября 2018 13:50
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Больница была торжественно открыта 6 декабря 1902 года. Поначалу здание было двухэтажным, но в 1937 году его надстроили до трех этажей. В советское время в больнице располагался роддом. Автор проекта — известный самарский архитектор и гражданский инженер Тадеуш Хилинский.
Но уже ряд лет здание пустует, ветшая и постепенно разваливаясь. При этом объект имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Что будет с ним дальше? По информации, полученной «Самарской газетой» из управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, научно-проектная документация на проведение работ по сохранению здания готова и согласована региональным министерством культуры. Правда, информации о том, когда именно начнут восстанавливать здание, пока нет. В настоящее время здание находится на балансе управления капитального строительства областного профильного министерства, пишет "Самарская газета".
Фото: Екатерина Елизарова
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