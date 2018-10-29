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В Самаре гражданам пенсионного возраста помогают получить новые знания

29 октября 2018 11:28
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В Самаре гражданам пенсионного возраста помогают получить новые знания
После обращения в Центр занятости населения больше половины граждан пенсионного возраста находят работу.

В начале октября в Самарском центре электронного обучения начали заниматься граждане пенсионного возраста, желающие получить новые знания и возобновить трудовую деятельность. Бесплатные двухмесячные курсы организованы городским Центром занятости населения по двум направлениям: «Бухгалтер» и «Управление складским хозяйством», пишет "Волжская коммуна".

Задача пожилых людей, посещающих курсы, - научиться работать с документами, составлять письма и запросы, познакомиться с соцсетями. Программу «Начало компьютерной грамотности» ведет преподаватель Нина Лыкова, математик по образованию. В начале 70-х она работала программистом, потом преподавала информатику в различных образовательных учреждениях.
«Подготовка у всех слушателей разная: кто-то знаком с компьютером, кто-то вообще не знает, как его включить, - рассказывает Нина Петровна. - Группа, которую вы сейчас видите, довольно сильная - уже умеют создавать папки, документы, набирать тексты».
Слушатели серебряного возраста занимаются каждый день с понедельника по пятницу, знакомятся с компьютерной техникой и программными продуктами в соответствии со своим направлением подготовки.
«Многие изъявляют желание одновременно с основным курсом пройти у нас сертифицирование по программе «1С», - рассказывает директор Центра электронного обучения Дмитрий Голодяев. - На итоговую аттестацию мы приглашаем работодателей, чтобы они могли пообщаться с нашими выпускниками. Потенциально они могут работать бухгалтерами на частных предприятиях, помогать детям вести семейный бизнес».
Начальник отдела профессионального обучения Самарского центра занятости населения Елена Иконникова рассказала, что в этом году к ним обратились порядка 650 граждан пенсионного возраста.
«Мы помогаем людям, которые по разным причинам потеряли какие-то квалификационные навыки, необходимые для трудоустройства, восстановить свой опыт и получить новые знания, - говорит Иконникова. - Большая часть обратившихся хотят обучиться либо бухгалтерии, либо управлению складским хозяйством. Но из-за возраста большинство пенсионеров не умеют работать в «1С», да и вообще слабо владеют компьютером, а сейчас без этого - никуда».
Елена Иконникова рассказала, что граждане постарше часто интересуются специальностью «Оператор диспетчерской службы». Это посильная работа с телефоном за компьютером. Мужчины предпенсионного возраста охотно обучаются на специальность «Водитель погрузчика», которая востребована на больших сетевых предприятиях. Еще одна популярная специальность - «Оператор котельной».
«Рынок бухгалтеров и кладовщиков довольно насыщен, но мы активно привлекаем частных и сетевых работодателей, у которых наши слушатели успешно проходят практику, - уточняет Иконникова. - Также приглашаем самарцев на ярмарки вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста, где можно побеседовать с представителем работодателя. Трудоустраиваются благодаря этим программам более половины обратившихся ветеранов. Но и самому соискателю нельзя теряться, надо предлагать себя, рассказывать о своем опыте и профессиональных навыках. Если человек хочет найти работу, он ее быстро получит».

"Более половины обратившихся находят работу благодаря нашим программам. Но и самому соискателю нельзя теряться, надо предлагать себя, рассказывать о своем опыте и профессиональных навыках. Если человек хочет найти работу, он ее быстро получит", - говорит Елена Иконникова, начальник отдела профессионального обучения Самарского центра занятости населения.

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