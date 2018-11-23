В Самаре эксперты обсудили развитие национальной системы квалификаций

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В рамках подписанного в этом году соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Национальным агентством развития квалификаций в Самаре прошла окружная стратегическая сессия «Развитие национальной системы квалификаций: региональный аспект».В мероприятии приняли участие представители профильных органов исполнительной власти, ведущих региональных предприятий (ПАО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», ГК «АКОМ»), центров оценки квалификаций, системы профобразования таких регионов РФ, как Москва, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Саратовская и Ульяновская области.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил участникам приветственный адрес, где отметил что Самарская область выбрана площадкой для проведения сессии неслучайно – регион с 2013 года активно включен в процесс развития национальной системы квалификаций.«Результатом системной работы в соответствии с заданными на федеральном уровне тенденциями стало вхождение региона в перечень ключевых партнеров Национального агентства развития квалификаций, поэтому мы с удовольствием поделимся наработанным опытом с нашими коллегами».Открывая сессию, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович заявил, что в целях повышения производительности труда, а также для обеспечения экономик регионов квалифицированными кадрами сформирована «дорожная карта»:«Самарская область – это первый регион, в котором вместе с агентством переходят к комплексному решению вопроса. Это позволит не только сформировать новый стандарт, но и активно внедрять его в практику. Рынок труда и сфера образования будут объединены общей концепцией, общей методикой, общими бизнес-процессами – для того, чтобы подготовка кадров действительно шла в интересах экономики региона».Как рассказал руководитель управления министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий, развитие национальной системы компетенций и квалификаций в регионе идет с 2014 года. Уже функционируют 9 центров оценки квалификаций и 1 экзаменационный центр. По числу аккредитованных центров оценки квалификаций Самарская область стабильно входит в первую десятку регионов РФ.В текущем году с целью информирования о необходимости применения профстандартов для кадровых работников всех муниципальных образований региона были организованы выездные семинары. Общая численность слушателей превысила 2000 человек.Кроме того, с целью повышения профессионального уровня и популяризации системы независимой оценки квалификаций специалистов HR-служб в регионе проводится конкурс профмастерства «Лучший специалист в области кадрового менеджмента». Всего за три года проведения конкурса в нем приняли участие свыше 1000 человек из 31 субъекта РФ.В рамках деловой программы своим опытом по развитию системы квалификаций делились представители Свердловской области. Кроме того, о внедрении профессиональных стандартов рассказывали представители таких предприятий региона, как ГК «АКОМ» и ПАО «АВТОВАЗ».В качестве рекомендаций участникам сессии были сформулированы следующие направления в работе регионов РФ:– внедрение плана мероприятий по развитию национальной системы квалификаций («дорожной карты»);– усиление межрегионального взаимодействия органов исполнительной власти по внедрению национальной системы квалификаций;– консолидация институтов образования и работодателей в части требований, предъявляемых к квалификации специалистов, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Департамент информациононй политики Самарской области.