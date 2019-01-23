В Самаре Самара Уроками Параспорта закончились занятия в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе»
23 января 2019 12:23
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10 и 15 января в МБОУ «Школа № 7» г. о. Самара Уроками Параспорта закончились занятия для учащихся 4-х классов в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе», инициированного компанией Ingka Centres в России совместно с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». В Самаре исполнителем проекта является СГООИК «Ассоциация Десница».
Занятия с ними проводили консультанты организации «Десница», двумя парами ведущих: Юлия Надежина – Николай Лебедев, Александр Ивашкин – Александр Бесшапошников.
Ребята посмотрели фильм о разных видах спорта, многие очень удивились тому, как без одной руки или ноги спортсмены спускаются с гор на большой скорости, как красиво могут танцевать, сидя в инвалидной коляске. Многие признались, что никогда не видели соревнования Паралимпиады.
Поучаствовали школьники и в викторине после просмотра презентации об истории паралимпийского движения. Иногда ребята шумели и, казалось, что они невнимательно смотрят на экран, но на вопросы ведущих, тем не менее, отвечали правильно.
«Уроки Параспорта вызвали огромный интерес у ребят, мы надеемся, что, когда будут проходить следующие Паралимпийские игры, они обязательно их посмотрят», - прокомментировал консультант Николай Лебедев.
В конце урока ребята написали отзывы о тех занятиях, которые у них проводились.
Читая отзывы ребят, понимаешь, что эти занятия затронули их души.
В планах работы с проектными школами – Дни инклюзии для педагогов и учащихся, профориентационные встреч и экскурсии, Дни Наставника, профориентационные тестирования, Дни Карьеры! Ребята с инвалидностью и без нее смогут получить непосредственное представление о разных специальностях, что поможет им в дальнейшем с выбором профессии.
Задача проекта – привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. Проект реализуется в Екатеринбурге, Казани, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе.
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