В СамГТУ ученые разрабатывают уникальные способы получения топлива

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Профессор, завкафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» Политеха Андрей Пимерзин и профессор университета Ростока (Германия) Сергей Веревкин решают задачу получения водородного топлива, выполняя условия гранта Правительства РФ. Такое топливо считается экологически чистым, но в свободной форме водород на Земле практически не встречается. Однако его можно накапливать и извлекать из других соединений с помощью различных химических методов.Производство и хранение водорода ‒ не единственные задачи, стоящие перед учеными. Самое сложное — придумать простой способ доставки водорода к потребителю. Среди десятков конкурентоспособных вариантов аккумулирования водорода ученые остановились на жидких органических накопителях водорода — LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers). Как правило, это полиароматические молекулы, содержащие достаточное количество двойных связей, способных присоединять и при желании освобождать молекулы водорода. Освобожденный водород можно использовать в топливных элементах либо в двигателях внутреннего сгорания. LOHC находятся в ряду современных перспективных материалов, таких как наночастицы и нанотрубки, ионные жидкости, глубокие эвтектические смеси.«Я уверен, в ближайшем будущем LOHC составят конкуренцию дизельному топливу, — заявляет Сергей Веревкин. — Помимо автомобилей сегодня существуют яхты с двигателем, работающим по принципу LOHC, и дома, электроснабжение которых основывается на жидких органических накопителях водорода. Такие источники энергии весьма затратные, поэтому мы стремимся сделать их более доступными и безопасными».