В России выберут лучших добровольцев

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Доброволец России». Стать участником регионального этапа может волонтер любого направления добровольчества старше 8 лет, а также добровольческие организации, которые уже реализуют собственные социальные проекты. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 1 июля 2018 года на официальном сайте добровольцыроссии.рфВ этом году конкурс запущен в новом формате. Участие в нем могут принять как юридические, так и физические лица. Основными критериями оценки участников являются эффективность добровольческой деятельности, готовность к тиражированию, наличие опыта, устойчивой команды и партнеров, широкий социальный эффект и т.д.В рамках конкурса сформировано 13 номинаций: «Рожденные помогать», «Вдохновленные (искусством)», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Работая – помогаю», «Говорит волонтер», «Общее дело», «Организатор добровольчества», «Центр притяжения», а также специальная номинация «Регион добрых дел». Конкурс проводят в три этапа: региональный – выявляет лучшие проекты на территории субъектов Российской Федерации, заочный – куда войдут лишь 10 участников каждой номинации, и финальный этап, где по итогам оценки экспертной комиссии будут определены победители конкурса. Финал и торжественная церемония награждения Премией «Доброволец России-2018» состоятся 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев.Напомним, Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже 8 год подряд. За это время было подано более 10 тысяч заявок. Только в прошлом году было определено 72 финалиста, которым помогли реализовать авторские проекты. Конкурс уже стал социальным лифтом для волонтеров и вошел в платформу «Россия – страна возможностей».