В России хотят установить минимальную цену на пиво
5 марта 2019 11:31
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Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Организация учитывала затраты на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность, акциз. В итоге получилось, что МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей — размер не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети. Об этом «Известиям» сообщил представитель союза, уточнив, что эти расчеты уже направлены в Минфин.
По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей. В союзе полагают, что МРЦ на пиво поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Как пояснил «Известиям» представитель организации, слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований. Например, использует процесс ускоренного созревания пенного. По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%. Установление МРЦ направлено на то, чтобы убрать такие напитки с рынка.
— Введение минимальных цен имеет смысл только с точки зрения ограничения доступности алкоголя, — сказал «Известиям» замглавы Минфина Илья Трунин.
По его мнению, вводить МРЦ бессмысленно для иных целей, в том числе налоговых или если речь идет о легализации рынка.
Этот вопрос, по его словам, заслуживает внимания в том числе как один из инструментов борьбы с производителями, которые не уплачивают акциза. Необходимо ужесточать и ответственность за торговлю по цене ниже МРЦ. Меры контроля, которые используются сейчас на рынке крепкого алкоголя, например отзыв лицензии, в отношении пива работать не будут, так как розничная продажа этого напитка не лицензируется.
Ранее Минфин начал разработку постановления правительства, в котором предложено наделить кабмин правом регулировать МРЦ на все категории алкогольной продукции. В том числе и на пиво. В пояснительной записке сказано, что установление минимальных цен — это одна из мер по борьбе с оборотом нелегальной продукции. Более того, она позволит сформировать конкурентоспособную среду на рынке сбыта.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сказали «Известиям», что механизм установления МРЦ на алкогольную продукцию уже показал свою эффективность при использовании совместно с другими контрольными мерами. В ФАС считают, что введение минимальной розничной цены на пиво повысит эффективность госконтроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке. В службе полагают, что регулирование необходимо и в отношении пивных напитков. Размер МРЦ требует совместного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, указали в антимонопольном ведомстве.
В ФАС добавили, что сейчас эксперты пивной отрасли отмечают значительное увеличение объемов пива и пивных напитков, которые не соответствуют заявленному качеству, однако имеют низкую цену. Это привлекает покупателя и создает высокий спрос на продукцию.
Производители против
Производители пива не поддерживают установление МРЦ. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев сказал «Известиям», что вопрос введения минимальной розничной цены актуален только для тех видов алкогольной продукции, где велика доля нелегального рынка.
— Пиво к такой категории не относится, поэтому введение минимальной розничной цены требует комплексной и взвешенной оценки, — считает он. — Принятие подобного решения будет способствовать уменьшению гибкости в отношении ценового позиционирования и предоставления скидок конечному потребителю.
Для пивоваренной отрасли в введении минимальной розничной цены нет необходимости, заявил «Известиям» вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа компании «Балтика» Алексей Кедрин.
— Минимальная розничная цена не гарантирует присутствия на полке продукции высокого качества и стопроцентную уплату акцизов с нее, — отметил он.
Алексей Кедрин добавил, что еще ни в одной стране установление минимальной цены не увенчалось успехом. А убедительные доказательства того, что эта мера эффективно снижает уровень злоупотребления алкоголем, отсутствуют.
Сегодня в России МРЦ на бутылку водки составляет 215 рублей, бренди — 307 рублей, коньяка — 388 рублей, шампанского — 164 рубля.
Фото: pixabay.com
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