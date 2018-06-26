Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров станет сегодня гостем информканала
Дмитрий Азаров станет сегодня гостем информканала "Самара"
Путин поручил не допустить необоснованного роста цен на авиабилеты
Путин поручил не допустить необоснованного роста цен на авиабилеты
Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
Сегодня доставит в Самару прилетит сборная Сенегала
Сегодня доставит в Самару прилетит сборная Сенегала
Кредиты наличными Сетелем Банка интегрированы в маркетплейс Сбербанка Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов.
Кредиты наличными Сетелем Банка интегрированы в маркетплейс Сбербанка
За состоянием воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 следит передвижной пост контроля
За состоянием воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 следит передвижной пост контроля
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля Его хотели провести в сквере
Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля
сегодня  Вторник, 26 июня, 13:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/06:
USD 62.95
-0.29
EUR 73.31
-0.41
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Роскачестве назвали регионы с лучшим хлебом

26 июня 2018 11:23
86
В Роскачестве назвали регионы с лучшим хлебом
Самарская область в десятку лучших не вошла.

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) подвела итоги годового исследования по определению регионов, где пекут самый качественный хлеб, пишет РБК. Ими стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.
Хлеб повышенного качества также пекут в Тамбовской, Ленинградской, Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Замыкают список регионов Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. В этих 14 субъектах Роскачество не обнаружило ни одного товара с нарушениями.

В исследовании принимали участие 176 брендов с производством в 62 регионах России.
Хлеб оценивали по 50 критериям качества и безопасности. Эксперты проверяли наличие пестицидов и фосфатов, физико-химические параметры, влажность, зольность, количество клейковины, «натуральность» продукта.
86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, при этом 32% из них — превышают ГОСТы. Ни в одной из продукции не были обнаружены токсичные элементы, пестициды и тяжелые металлы. Эксперты отмечают отклонение по наличию картофельной палочки только в 1,7% проверенных образцах хлеба.
Роскачество подготовило предложения для устранения правовых пробелов, связанных с нормированием ряда улучшителей хлеба и методиками их контроля. Инициатива «Российской системы качества» была внесена в программу национальной стандартизации на 2019 год, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 июня 2018  13:12
Дмитрий Азаров станет сегодня гостем информканала
Дмитрий Азаров станет сегодня гостем информканала "Самара"
Вопросы граждан будет принимать колл-центр. Социум
0
26 июня 2018  13:04
Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
Заседание прошло в режиме вкс. Социум
11
26 июня 2018  11:23
В Роскачестве назвали регионы с лучшим хлебом
В Роскачестве назвали регионы с лучшим хлебом
Самарская область в десятку лучших не вошла. Социум
81
Весь список

Здравоохранение
26 июня 2018  10:34
Иногородний врач получил миллион рублей за согласие работать в Сызрани Он согласился не менее пяти лет отработать в государственном лечебном учреждении города.
Иногородний врач получил миллион рублей за согласие работать в Сызрани
Он согласился не менее пяти лет отработать в государственном лечебном учреждении города. Здравоохранение
121
25 июня 2018  14:16
Участники профилактической акции в этот день могли задать интересующие вопросы медикам.
Специалисты Самарского СПИД-центра провели экспресс-тестирование на ВИЧ в парке Гагарина
Участники профилактической акции в этот день могли задать интересующие вопросы медикам.   Здравоохранение
283
25 июня 2018  10:06
45% жителей Самары не доверяют народной медицине.
45% жителей Самары не доверяют народной медицине
36% опрошенных рассказали, что доверяют народным методам лечения болезней. Здравоохранение
183
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
42
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
188
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
171
Весь список
Туризм
26 июня 2018  12:36
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары.  Туризм
57
25 июня 2018  09:31
На время ЧМ-2018 улица Куйбышева в Самаре стала пешеходной
Улица Куйбышева в Самаре может стать пешеходной
   Самарцы обсуждают, стоит ли оставить ее так на будущее после ЧМ. Туризм
324
24 июня 2018  10:59
В Самаре продолжается проект Модерн в облаках Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты.
В Самаре продолжается проект Модерн в облаках
 Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты.  Туризм
496
Весь список
Образование
25 июня 2018  15:49
Руководитель отдела охраны труда СамГУПС стала победителем Всероссийского конкурса «Мастерство и безопасность»
Руководитель отдела охраны труда СамГУПС стала победителем Всероссийского конкурса «Мастерство и безопасность»
  Образование
284
24 июня 2018  14:51
Это первый выпуск уникальных специалистов подобного профиля в масштабе региона.
В Самарском университете состоится защита дипломных работ слабослышащих студентов
Это первый выпуск уникальных специалистов подобного профиля в масштабе региона.   Образование
442
23 июня 2018  19:58
В рейтинге всех российских вузов СамГМУ поднялся с 49 на 46 место. А среди медицинских вузов он занимает третью позицию после профильных университетов Москвы и Санкт-Петербурга.
Дмитрий Азаров: «Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!»
 В рейтинге всех российских вузов СамГМУ поднялся с 49 на 46 место. А среди медицинских вузов он занимает третью позицию после профильных университетов Москвы и... Образование
766
Весь список

Культура
26 июня 2018  09:35
В честь выпуска студентов Самарского хореографического училища (колледжа) состоится торжественное мероприятие
В честь выпуска студентов Самарского хореографического училища (колледжа) состоится торжественное мероприятие
Будут представлены дипломные концертные номера. Культура
124
24 июня 2018  23:26
В Самаре проект
В Самаре проект "Модерн в облаках" отметили музыкальным выступлением
Зрители услышали шоу барабанов.
Культура
684
24 июня 2018  10:47
Иностранных гостей в Самаре привлекает музей Рязанова В числе прочего их радует аудиогид на английском
Иностранных гостей в Самаре привлекает музей Рязанова
В числе прочего их радует аудиогид на английском. Культура
396
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
735
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1035
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
988
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1270
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
567
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
638
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
145
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
98
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
101
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
743
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2179
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
91
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
487
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
771
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
938
Весь список

Мероприятия
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда