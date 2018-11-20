В «РКС-Самара» подвели итоги конкурса «Сбережём энергию сегодня – сохраним природу в будущем!»

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Традиционно «РКС-Самара» принимает участие во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, в рамках которого проходят экскурсии для студентов профильных вузов, организуются мероприятия со школьниками и учениками колледжей.В ноябре в «РКС-Самара» провели конкурс детского рисунка «Сбережём энергию сегодня – сохраним природу в будущем». В четырёх номинациях приняли участие 29 детей. Они рисовали природу и энергоресурсы, вышивали, вязали, фотографировали всё, что имеет отношение к сбережению энергии.По итогам работы жюри победителями стали: Роман Широков, Мария Ежова, Александра Подсевалова, Лев Ника, Виктория Соболева, Марк Четвертных, Варвара Абанькова.