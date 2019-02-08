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Новости /  Общество /  Социум  

В Пенсионном фонде рассказали о способах увеличения пенсии

8 февраля 2019 09:59
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В Пенсионном фонде рассказали о способах увеличения пенсии
В прошлом году пенсионный возраст был повышен на пять лет.

В Пенсионном фонде РФ рассказали о способах увеличения пенсий. Об этом 8 февраля сообщила «Российская газета».
Первым способом в ведомстве назвали официальное трудоустройство. При этом важно, чтобы работодатель честно выплачивал все взносы в государственные внебюджетные фонды с полной зарплаты сотрудника.

Помимо этого, на пенсию можно откладывать с помощью государственной программы софинансирования пенсионных накоплений. А если человек уже вышел на пенсию или этот срок приближается, то ему необходимо взять справку о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда он получал самый высокий доход.

Страховая пенсия также возрастет, если делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования.

Четвертым вариантом для увеличения пенсионных выплат стал перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми.

В ведомстве также напомнили, что если у человека приближается пенсионный возраст, но он решил пенсию не оформлять, то выплаты, которые ему назначат, станут выше, чем если бы он получил их сразу.

В прошлом году пенсионный возраст был повышен на пять лет. После десятилетнего переходного периода женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Государство предложило людям предпенсионного возраста программу бесплатного профессионального обучения. Благодаря ей повысить свою квалификацию смогут около 450 тыс. пожилых россиян, пишут "Известия".

pixabay.com
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