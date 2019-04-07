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Новости /  Общество /  Социум  

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

7 апреля 2019 11:36
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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Пенсии пересчитают с 1 января 2019 года.

В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета".
Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций. При этом перерасчет выплат ежегодно проходит 1 августа за счет взносов от работодателя. В случае увольнения россиянин будет получать уже проиндексированную пенсию.

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Если же нет возможности воспользоваться онлайн-сервисами, можно обратиться в территориальный орган ПФР.
В организации также уточнили, что после увольнения работник будет получать проиндексированную пенсию не сразу, а через два-три месяца, так как потребуется время на обработку информации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. Согласно нововведениям, вначале будет определяться социальная доплата для доведения суммы до прожиточного минимума в регионе, а потом — проводиться индексация. Также с 1 апреля в России на два процента проиндексировали пенсии по государственному обеспечению.
Пенсии пересчитают с 1 января 2019 года, гражданам выплатят недополученные за этот период деньги, пишет РИА Новости.

Фото pixabay.com

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