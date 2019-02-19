В Отрадном ищут женщину по подозрению в краже

100

В полицию за помощью обратилась 55-летняя жительница города Отрадный. Женщина рассказала, что потеряла кошелек с деньгами и банковскими картами. После чего на телефон заявительницы стали приходить сообщения о попытки снятия денежных средств с карт.В магазин на улице Нефтяников, где неизвестное лицо пыталось снять деньги, выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили сотрудников магазина и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На записи видно, что неизвестная женщина, находясь в торговом зале, поочередно вставляет в банкомат банковские карты пытаясь подобрать пин-код.По факту кражи личного имущества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, предположительно беременная, волосы окрашены в светлый цвет. Одета: пуховик с капюшоном темного цвета, шапка вязаная коричневого цвета, шарф-хомут серого цвета, сапоги-угги черного цвета, лосины черного цвета.Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о разыскиваемой сообщить в ОМВД России по городу Отрадному по телефону 8(84661)2-35-11, 02 (020, 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).