В Октябрьске открыта экспозиция к 115-летию железнодорожника Бориса Павловича Бещева

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В Октябрьске состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной выдающемуся железнодорожнику – легендарному министру путей сообщения Борису Павловичу Бещеву. В торжественном мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, глава городского округа Октябрьск Александра Гожая, железнодорожники, жители и гости города.«Открытие экспозиции, посвященной почетному железнодорожнику Борису Павловичу Бещеву, это не только дань памяти и уважения, это пример того, как в самых непростых условиях, сохраняя единство, упорство и верность себе, нужно добиваться успеха на благо Родины», – отметил в своем приветственном слове начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.Борис Павлович Бещев – выдающийся государственный деятель, Герой социалистического труда, Кавалер семи орденов Ленина и обладатель других государственных наград. С 1948 по 1977 годы Борис Павлович возглавлял министерство путей сообщения СССР. За это время железнодорожная отрасль полностью преобразилась. Удалось осуществить перевод железных дорог с паровозной на тепловозную тягу, а затем и на электрическую, ручные стрелки были автоматизированы, впервые была проработана идея скоростного движения. Под началом Бориса Бещева в 1950—1960 годы в СССР был создан специальный вагонный парк, которого раньше в стране не было: зерновозы, цементовозы, думпкары, рефрижераторы, двухъярусные платформы для перевозки автомобилей, вагоны-термосы, сообщает КбшЖД.