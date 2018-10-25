В Общественной палате Самарской области подведут итоги 2-го этапа общенационального проекта «Великие имена России»
25 октября 2018 11:46
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Целью проекта является присвоение международным аэропортам страны имен великих соотечественников, олицетворяющих величие и славу России. В нашей стране традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей только формируется – таких примеров пока единицы. Реализация проекта «Великие имена России» позволит сделать это повсеместной практикой. Организаторами проекта на федеральном уровне выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.
В период с 22 по 28 октября 2018 года самарцы, как и все граждане Российской Федерации, добавляют свои варианты имен к предложениям регионов, поступившим в оргкомитет конкурса по результатам его первого этапа. До 28 октября включительно каждый человек может онлайн выбрать один аэропорт из списка на сайте ВеликиеИмена.рф и предложить для него один вариант имени. Варианты, предложенные более чем 500 участниками, включаются в федеральный лонг-лист конкурса.
В ходе пресс-конференции помимо подведения итогов второго этапа конкурса «Великие имена России» планируется обсудить работу волонтеров проекта – добровольцев Самарского регионального отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы». Они помогают в информировании самарцев о конкурсе, собирают предложения имен-претендентов от жителей губернии и будут проводить анкетирование на этапе финального голосования с 8 по 30 ноября 2018 года. В аэропорту, на железнодорожном вокзале и крупных торговых центрах функционируют информационные стойки, где каждый житель может выразить свое мнение.
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