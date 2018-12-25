В ОЭЗ «Тольятти» состоялся праздник для детей

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21 декабря в ОЭЗ «Тольятти» прошло торжественное мероприятие, которое уже успело стать доброй традицией. Ежегодно в преддверии новогодних каникул руководство особой экономической зоны организует большой праздник для сотрудников и их детей.Открывая встречу, генеральный директор ОЭЗ Сергей Андреев поблагодарил коллег за успешную и эффективную работу. Поздравить коллектив приехал также недавно избранный глава Ставропольского района Владимир Медведев. Отличившиеся по итогам года работники ОЭЗ были отмечены благодарственными письмами.После официальной церемонии стартовал долгожданный праздник для детей сотрудников. Привычная деловая обстановка административно-бытового корпуса ОЭЗ сменилась непринужденной атмосферой семейного торжества. Масштабное шоу с новогодними персонажами и танцами у елки, многочисленными конкурсами и сладкими подарками не оставили равнодушными ни ребят, ни их родителей. Особый восторг у детей вызвал сюрприз в виде шоколадного фонтана, который надолго завладел их вниманием.- Мне крайне приятно, что сплоченный коллектив особой экономической зоны «Тольятти» умеет не только профессионально работать, но и хорошо отдыхать. Очень ценно, что сотрудники пришли на сегодняшний праздник целыми семьями, многие из которых стали дружны и в жизни. Эта замечательная традиция обязательно будет поддерживаться в будущем! – заверил Сергей Андреев.