В Новокуйбышевске прошёл городской флешмоб «Водитель, пропусти пешехода!»

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С целью привлечения внимания общественности к проблеме дорожно-транспортных происшествий, происходящих на пешеходных переходах города на нерегулируемые пешеходные переходы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции г. Новокуйбышевска вышли школьники и активисты «Родительского патруля».Участники акции подготовили разнообразные плакаты с призывами: «Сохрани нам жизнь!», «Пропусти пешехода!», «Внимание, водитель, рядом школа!», #ЯПЕРЕХОЖУПОПРАВИЛАМ! Школьники и их родители совместно с сотрудниками ГИБДД помогали проводили профилактические беседы с нарушителями.Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску майор полиции И.Р. Бахитов обратился к представителям «Родительского патруля» с просьбой ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части.Участники дорожного движения с пониманием отнеслись к проходящей акции, поблагодарив полицейских за организацию данного мероприятия, сообщает облМВД.