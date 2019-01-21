В Новокуйбышевске пройдет первая встреча молодежи с заместителем министра образования и науки Самарской области

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Во вторник, 22 января, состоится встреча лидеров молодежных организаций Новокуйбышевска с заместителем министра образования и науки Самарской области Сергеем Бурцевым и Главой городского округа Владимиром Фоминым. Встреча пройдет в администрации городского округа Новокуйбышевск (ул. Миронова, 2) в 17:30.Встреча с молодежью Новокуйбышевска – первая встреча из запланированных департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области в 2019 году. На ней молодежь расскажет о своих достижениях и обозначит проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Глава городского округа Новокуйбышевск Владимир Фомин вместе с заместителем министра образования и науки Самарской области – руководителем департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергеем Бурцевым ответят на вопросы молодых людей и расскажут о перспективах развития для молодежи в Новокуйбышевске. Также заместитель министра поделится опытом участия во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России», в котором он стал финалистом.На встрече Сергей Бурцев вручит благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) организаторам молодежного движения Новокуйбышевска.В 2019 году запланирован ряд встреч с молодежью на местах. Первая встреча пройдет в Новокуйбышевске, в планах поездка в Сызрань, где Сергей Бурцев сможет обсудить самые острые и важные вопросы, волнующие молодежь, сообщает пресс-служба облправительства.