В Новокуйбышевске пройдет VIII областная молодежная выставка «Технопарк»

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25 августа на центральной площади им. Ленина и прилегающих улицах пройдет VIII областная молодежная выставка «Технопарк» (12+).Инициатором реализации данного уникального проекта является молодежная некоммерческая организация «Свобода быть разными». Технопарк проводится на территории г.о. Новокуйбышевск на протяжении 8 лет, участниками и зрителями выставки ежегодно становились более 20 000 человек.Работа площадок областной молодежной выставки «Технопарк 2018»14.00 - Парад участников Технопарка 2018, торжественное открытие Выставки.13.00 – 20.00 - Соревнования по триалу 4х4.13.00 – 20.00 - Выставка эксклюзивных автомобилей, авто/мото клубов.15.00 – 18.00 - Показательные выступления по экстремальным видам спорта.16.00 – 20.00 - Соревнования по стрит-болу.15.00 – 20.00 - Соревнования по современным танцам.15.00 – 20.00 - Интерактивные площадки (астрономия, виртуальная реальность и пр.)15.00 – 20.00 - Мастер-классы для детей и молодежи по творческим направлениям.15.00 – 20.00 - Соревнования по брейк-дансу.15.00 – 18.00 - Силовые состязания с чемпионами Самары.14.00 – 19.00 - АРТ площадка.12.00 – 22.30 – Фуд корт.15.00 – 20.00 - Дрифт-шоу, дрифт такси (с YouTube блогерами).15.00 – 20.00 - Площадка с YouTube блогерами;16.00 – 22.30 - Выступление творческих коллективов Самарской области, а также приглашенных гостей из г. Москва (Дельфин, Krec, DAROM DABRO x Местный)

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