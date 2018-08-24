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Новости /  Общество /  Социум  

В Новокуйбышевске пройдет VIII областная молодежная выставка «Технопарк»

24 августа 2018 09:56
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В Новокуйбышевске пройдет VIII областная молодежная выставка «Технопарк»
Гостей ожидает работа разнообразных площадок.

25 августа на центральной площади им. Ленина и прилегающих улицах пройдет VIII областная молодежная выставка «Технопарк» (12+).
Инициатором реализации данного уникального проекта является молодежная некоммерческая организация «Свобода быть разными». Технопарк проводится на территории г.о. Новокуйбышевск на протяжении 8 лет, участниками и зрителями выставки ежегодно становились более 20 000 человек.

Работа площадок областной молодежной выставки «Технопарк 2018»

14.00 - Парад участников Технопарка 2018, торжественное открытие Выставки.
13.00 – 20.00 - Соревнования по триалу 4х4.
13.00 – 20.00 - Выставка эксклюзивных автомобилей, авто/мото клубов.
15.00 – 18.00 - Показательные выступления по экстремальным видам спорта.
16.00 – 20.00 - Соревнования по стрит-болу.
15.00 – 20.00 - Соревнования по современным танцам.
15.00 – 20.00 - Интерактивные площадки (астрономия, виртуальная реальность и пр.)
15.00 – 20.00 - Мастер-классы для детей и молодежи по творческим направлениям.
15.00 – 20.00 - Соревнования по брейк-дансу.
15.00 – 18.00 - Силовые состязания с чемпионами Самары.
14.00 – 19.00 - АРТ площадка.
12.00 – 22.30 – Фуд корт.
15.00 – 20.00 - Дрифт-шоу, дрифт такси (с YouTube блогерами).
15.00 – 20.00 - Площадка с YouTube блогерами;
16.00 – 22.30 - Выступление творческих коллективов Самарской области, а также приглашенных гостей из г. Москва (Дельфин, Krec, DAROM DABRO x Местный)

Фото pixabay.com


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Комментарии



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