В Москве сегодня простятся с актёром Сергеем Юрским
11 февраля 2019 09:16
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В Москве сегодня простятся с актёром Сергеем Юрским, который скончался в возрасте 83 лет. Отпевание начнётся в 9 утра в церкви святого Власия в Большом Власьевском переулке. Гражданская панихида будет проходить с 11 часов в театре Моссовета, где долгие годы служил артист. Об этом сообщила его дочь Дарья Юрская на своей странице в "Фейсбуке". Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Юрский скончался 8 февраля. По словам дочери актера, у него остановилось сердце, передает Радио Маяк.
pixabay.com
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