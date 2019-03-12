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В Москве сегодня простятся с Владимиром Этушем. Церемония начнется в 10 утра в его родном театре – имени Вахтангова. Похоронят народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище завтра. Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни, передает Радио МаякНа счету легендарного артиста полторы сотни ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию".