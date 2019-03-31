В МТЛ Арена планируется проведение Форума местного самоуправления

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Он будет приурочен ко Дню местного самоуправления.



21 февраля в г.о Тольятти состоялось крупное мероприятие с участием общественных организаций и ТОС города.

А 19 апреля в МТЛ Арена планируется проведение Форума местного самоуправления, приуроченного ко Дню местного самоуправления. В данном мероприятии планируется участие ,глав муниципальных образований, председателей представительных органов, а также органов ТОС и общественности.



