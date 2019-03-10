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В Кошкинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сохрани детскую жизнь»

10 марта 2019 11:16
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В Кошкинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сохрани детскую жизнь»
Полицейские напомнили ребятам о безопасном поведении на улицах и дорогах.

В средней общеобразовательной школе села Шпановка Кошкинского района сотрудники полиции провели акцию «Сохрани детскую жизнь», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В преддверии предстоящих весенних каникул полицейские напомнили ребятам о безопасном поведении на улицах и дорогах, о правилах дорожного движения, о последствиях невыполнения Правил, о детском дорожно-транспортного травматизме.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району капитан полиции Андрей Арютин и учащиеся обсудили то, что дети зачастую неправильно делают на дороге. Вместе с капитаном полиции ребята разобрали сложные ситуации во время движения на перекрестке: научились принимать правильные решения в качестве водителя, велосипедиста, а главное пешехода.

Встречи со школьниками Кошкинского района, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду Правил дорожного движения проводится сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе, сообщает облМВД.

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