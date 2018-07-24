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Новости /  Общество /  Социум  

В «Кошелев-парке» в Самаре торжественно откроется опорный пункт полиции

24 июля 2018 10:24
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В «Кошелев-парке» в Самаре торжественно откроется опорный пункт полиции
Общая площадь участка составляет 65 кв.метров.

В «Кошелев-парке» 25 июля торжественно откроется опорный пункт полиции (полицейский участок). Корпорация КОШЕЛЕВ выделила подходящее помещение и полностью отремонтировала его. Общая площадь участка составляет 65 кв.метров, состоит из нескольких комнат. Здесь будут располагаться участковый, оперуполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних.

Место проведения: Кошелев-парк, пгт.Стройкерамика, ул. Иоанна Снычева, дом 2.

Новый полицейский участок открывается с целью обеспечить комфорт и благополучие жителей Кошелев-парка. Чтобы всем новоселам и постоянным жителям микрорайона было удобно обращаться за помощью к участковым уполномоченным. А у тех, в свою очередь, получалось эффективно работать в отлично отремонтированном и тщательно подготовленном помещении.
Открытие участкового пункта полиции в центральной части Кошелев-парка, в непосредственной близости от школы, детского садика и жилых домов позволит ускорить процесс обращения граждан в полицию с сообщениями о нарушениях законности и правопорядка. Полицейский участок располагается на первом этаже многоквартирного дома в удобном помещении для приема и работы с гражданами. В том же здании уже функционирует офис управляющей компании «АВИАКОР-СТАНДАРТ».
Жителей микрорайона «Кошелев-парк» ждет еще немало торжественных открытий в ближайшее время. Полицейский участок – это очередной социально значимый объект, вводимый в эксплуатацию в районе. 1 сентября текущего года планируется открытие новой общеобразовательной школы на 1360 мест и еще одного современного детского сада на 350 мест.
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