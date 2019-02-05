В Госдуме предложили оплачивать декретный отпуск мужчинам
5 февраля 2019 11:13
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять мужчинам 10-дневный декретный отпуск после рождения детей, пишет РИА "Новости". Он направил свою инициативу министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
Предполагается, что отпуск должен быть оплачиваемым. Парламентарий напомнил, что по нынешнему закону отец новорождённого ребёнка может взять отпуск лишь на пять дней и без сохранения заработной платы.
— Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, — заявил Власов.
Фото pixabay.com
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