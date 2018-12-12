В День Конституции самарская «Молодёжка ОНФ» посвятила «Класс доброты» юбилею главного закона страны

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Ученикам 9-х классов самарской школы №53 представители команды «Молодежки ОНФ» рассказали об истории создания и основных статьях Конституции РФ, которой в этом году исполняется 25 лет. Ребята отвечали на вопросы викторины и разыграли ситуации из жизни, в которых необходимо знание главного закона.Мероприятие, организованное в рамках всероссийской акции «Класс доброты», посвятили Конституции РФ не случайно. «Как оказалось мало кто знает положения основополагающего документа нашей страны», – говорит участница региональной команды «Молодёжки ОНФ» Елизавета Прохорова. –Например, на вопрос, кто является гарантом Конституции, никто из ребят не ответил. Мы надеемся, что после нашего урока пробелы будут восполнены».«В моем классе 19 человек из 28 сдают обществознание на ОГЭ, – отметил учитель истории и обществознания МБОУ СШ №53 Руслан Аксянов. – Я уверен, все, что ребята сегодня узнали, пойдет им на пользу и пригодится не только на экзамене, но и в жизни».По словам учеников, интерактивная форма в отличие от сухой теории помогает лучше усвоить материал. «Это должен знать каждый гражданин РФ, чтобы защитить себя и свои права. Теперь я знаю о Конституции намного больше», – призналась ученица 9 «А» класса Ольга Большакова.«Класс доброты» – это своеобразная площадка, где участники команды «Молодёжки ОНФ» бесплатно проводят для детей всевозможные мастер-классы, обучающие занятия, организовывают встречи с почётными гражданами города, играют с учениками в развивающие игры и помогают им в реализации проектов. Так, в ближайших планах самарских активистов проведение мастер-класса по раскрашиванию ёлочных игрушек в школе №58 и уже второй по счёту «Класс доброты» в школе № 144.