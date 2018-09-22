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Новости /  Общество /  Социум  

В Борском районе сгорели надворные постройки и тонна сена

22 сентября 2018 10:24
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В Борском районе сгорели надворные постройки и тонна сена Устанавливают причину пожара.
Устанавливают причину пожара.

22 сентября в рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Борский, с. Борское, ул. Уральская

Горели надворные постройки на 20 м2 и 1 тонна сена.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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