В Борском районе сгорели надворные постройки и тонна сена

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22 сентября в рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Борский, с. Борское, ул. УральскаяГорели надворные постройки на 20 м2 и 1 тонна сена.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.