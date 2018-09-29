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В 1 октября ЗАГС Самарской области переходит в онлайн

29 сентября 2018 12:24
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В 1 октября ЗАГС Самарской области переходит в онлайн Сотрудники учреждения смогут выдавать справки населению быстрее.
Сотрудники учреждения смогут выдавать справки населению быстрее.

В Самарской области 1 октября начнет работу система Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

После того, как ее наполнят сведениями, жители Самарской области смогут в день обращения получить необходимый документ — свидетельство или справку, даже если сама запись акта гражданского состояния составлена в другом регионе России.

Кроме того, в скором времени гражданам будут доступны новые сервисы. Например, в личном кабинете Единого портала госуслуг можно получить сведения из записей актов о себе и своих несовершеннолетних детях.

А органы, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги, будут получать необходимые сведения об актах гражданского состояния непосредственно в системе.

— Основа единого реестра – это программное обеспечение, разработанное Федеральной налоговой службой России. В системе пройдет государственная регистрация всех видов записей актов, всех действия, касающиеся изменения уже существующих записей, в том числе действия по выдаче повторных документов. С 1 октября они начнут работать в онлайн-режиме, по единым стандартам и правилам. К реестру уже подключено более 6 тысяч органов ЗАГС по всей стране, — пояснила врио руководителя управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

По ее словам, сейчас сотрудники подразделений ЗАГСа в 63 регионе изучают функционал нового программного обеспечения, тестируют нагрузочный функционал системы.

В форму электронного документа сейчас переводят весь архивный фонд записей актов гражданского состояния с 1926 по 2015 год. В Самарской области в ЗАГС находятся 10 672 824 акта, пишет 63.ру.
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Комментарии



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