В 75 годовщину Курской битвы около тысячи самарцев пришли почтить память павших
23 августа 2018 12:21
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Сегодня вся страна отмечает 75 годовщину Курской битвы. Около тысячи самарцев пришли почтить память павших и возложить цветы к горельефу Скорбящей Матери-Родине, в их числе - ветераны, глава региона Дмитрий Азаров, члены Правительства Самарской области, общественники, студенты и школьники.
Сегодня в регионе проживает 68 участников Курской битвы. Все они накануне памятной даты получили поздравление от главы региона Дмитрия Азарова, сообщает Департамент информационной политики региона.
Фото Департамент информационной политики региона.
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