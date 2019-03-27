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В деле популяризации спорта и ЗОЖ большую роль сыграет реализация концепции наследия ЧМ-2018 и территории у стадиона СамараАрена.«Мы планируем открыть инклюзивный игровой парк уже ко Дню защиты детей 1.06.2019. Дворец пляжных видов спорта планируется ввести в строй уже в следующем году», - заявил губернаторв сегодняшнем Послании.Реализация этого проекта должна решить одну из самых сложных проблем сегодняшнего дня – проблему депопуляции, характерную для большинства регионов страны. В 2018 году показатель общей смертности был самым низким за последние 30 лет – 13,5 на 1000 жителей.Нацпроект призван решить проблему депопуляции, характерную для многих регионов страны. В этой сфере есть определенные достижения - например, в 2018 уровень общей смертности в Самарской области был самым низким за последние 30 лет. Но они нивелируются сокращением рождаемости.Что планируется сделать?использовать все механизмы стимулирования рождаемости (ЭКО)продолжить поддержку семей с детьми (сегодня - 28 видов пособий)Выделять больше соц.выплат на улучшение жилищных условий (жесткое поручение муниципалитетам- увеличить бюджет на эти цели).Активно будут строиться и детские сады (только в 2018 их было введено 9, создано более 2 тысяч рабочих мест)Губернатор поставил задачу в 2019 году ввести в строй 20 дошкольных образовательных учреждений.Важная задача - ремонт и возвращение в строй детских оздоровительных лагерей. Ежегодно в них отдыхают около 40 тысяч детей Самарской области. «Мы выделяем средства на ремонт 28 учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе на строительство в них новых корпусов», заявил Дмитрий Азаров.Фото: Департамент информационной политики.