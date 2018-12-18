Уровень благоустройства Самары оценили независимые эксперты
18 декабря 2018 13:49
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Качество исполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре проверили активисты общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и обнаружили десятки нарушений и системные проблемы.
Общественный мониторинг почти ста самарских дворов и скверов, благоустроенных в рамках федерального проекта в этом году, показал, что объем и качество выполненных работ не соответствуют закупочным данным по 13 муниципальным контрактам. Всего выявлено свыше 80 несоответствий. В большинстве случаев по непонятной причине исполнители выполнили не все предусмотренные соглашением виды работ или не в том объеме.
— По итогу нашей проверки сложилось твердое мнение, что на территории Самары реализация проекта носит «галочный» характер. Работа выполнена крайне плохо уже на уровне проектирования. Я бы даже сказал, что в отдельных случаях специалисты не выезжали на место, чтобы понять возможности территории и тем более нужды жителей. Иначе как можно объяснить тотальное несоответствие фактических работ с тем, что предполагалось госконтрактами изначально, — прокомментировал итоги мониторинга глава общественной организации Ростислав Антонов.
В результате ненадлежащего проектирования работ и контроля за исполнением госконтрактов, а также по причинам, которые в настоящее время выясняют в генпрокуратуре, активисты не досчитались большого числа элементов благоустройства — от теннисных кортов до канализационных люков и опор освещения, на ряде объектов зафиксированы строительные дефекты и очень много недоделок.
Например, в сквере имени Чехова в рамках благоустройства территории муниципальным контрактом было предусмотрено строительство хоккейного корта. Но во время общественной проверки спортивный объект обнаружить не удалось. Также контролеры не досчитались нескольких метров резинового покрытия под детскими игровыми площадками. Однако эта «болезнь» в Самаре вообще оказалась заразной. Практически повсеместно фактические цифры не сходились с данными проектов контрактов.
Всего в перечне оставшихся на бумаге деталей благоустройства оказалось свыше двадцати наименований. В их числе два детских игровых комплекса, два теннисных корта, 99 люков смотровых колодцев, 67 скамеек, 123 урны, 160 секций ограждений, 108 антипарковочных столбиков и многое другое.
В «Гражданском патруле» также отметили, что проектировщиками включено излишне много таких элементов благоустройства как газонные заборы, которые в большинстве случаев не нужны, или нужны, например, для освоения необходимого объема денег.
В ряде случаев использованы некачественные материалы. Например, жители многоквартирного дома на улице Пионерской, 100, пожаловались на многочисленные разрушения в сетчатом ограждении спортивной площадки. По их словам, подрядчик отказался устранить дефект в рамках гарантийных обязательств. Теперь играющие с мячом подростки вынуждены постоянно бегать за ним за ограду, а прохожие и припаркованные автомобили — терпеть периодические ушибы.
Еще одним ярким критерием эффективности расходования бюджетных средств стали молодые деревья, высаженные по программе. Они оказались крайне маленькими, самые высокие саженцы — 60 сантиметров. Это дает повод думать, что большинство из них погибнет или будет затоптано.
Кстати, во многих дворах в качестве клумб были использованы старые автомобильные шины. В частности, в парке на пересечении улиц Победы и Юбилейной в автопокрышки высадили молодые деревья. Не трудно догадаться, что в результате такого благоустройства захламленные мусором территории по сути такими и остались.
По факту выявленных недочетов правозащитная организация обратилась в прокуратуру Самарской области и Общероссийский народный фронт. Жалобы поданы в отношении главы городского округа Самары Елены Лапушкиной и ее первого заместителя Владимира Василенко. Муниципальным чиновникам может быть предъявлено обвинение в халатности, ввиду ненадлежащего контроля за исполнением муниципальных контрактов и программы «Комфортная городская среда».
Отметим, всего в Самарской области на реализацию проекта из всех источников выделят 3 459 291,75 тыс. рублей. По мнению авторов документа, в результате расходования этих средств в регионе должен вырасти уровень благоустроенности, в том числе с учетом доступности облагороженных пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения. Однако, как показали итоги общественной проверки, в Самаре эффективность расходования этих средств оставляет желать лучшего. Работы редко выполнены в установленные сроки, а их качество не дотягивает до тройки.
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