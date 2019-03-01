«Уроки истории Самарского Знамени» - свыше 400 человек сегодня стали участниками научно-практической конференции

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Собравшихся приветствовал врио министра культуры регионаНапомним, Международный патриотический проект «Самарское Знамя» реализуется с начала 2017 года. Это цикл мероприятий, приуроченных к 140-летию исторических событий, связанных с освобождением балканских народов от 500-летнего османского ига.- Самарское Знамя – символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов, символ подвига российского солдата и офицера, чести, доблести, непобедимости духа и славы российского воинства, народа, готового всегда прийти на помощь, - подчеркнул, председатель регионального отделения РВИО в Самарской области, заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель организационного комитета по реализации международного патриотического проекта «Самарское Знамя».Школьники, студенты в рамках работы секций представили свои доклады - так, например, 132 самарская школа уже много лет дружит со школой имени Максима Горького в болгарском городе Стара-Загора. Во время проведения в Самаре традиционных «Славянских чтений» гости из Болгарии посещали мультимедийный парк «Россия - Моя история».На протяжении всей конференции на прямой связи находились болгарские историки. Они отвечали на вопросы выступающих, рассказывали о том, как берегут братья-славяне историческую память. В Болгарии более 400 памятников русским. Один из старейших памятников русским солдатам-освободителям - «Докторски паметник». Он посвящен 531 врачу, погибшим во время Войны за Освобождение Болгарии от османского ига в 1877-1878 годах - сверху на четырех гранях - названия болгарских населенных пунктов, где было наибольшее количество жертв: Плевна, Мечка, Пловдив и Шипка.Все участники в завершении получили книгу самарского писателя Алексея Солоницына «Самарское Знамя», о судьбах героев войны: Петре Владимировиче Алабине, его супруге Варваре Васильевне, подполковнике Павле Калитине.Очередная памятная дата тех событий - 18 мая. В Историческом парке идет подготовка новой экскурсионной программы.Реализация проекта позволяет обеспечить широкое распространение информации об истории Самарского Знамени как символе единства русского и болгарского народов, будет способствовать изменению в позитивную сторону отношения к родному городу, региону, стране в целом.