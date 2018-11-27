Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием граждан
27 ноября 2018 10:21
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28 ноября 2018 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области организовано проведение целевого приема граждан, посвященного вопросам реализации гражданами права на труд.
Целевой прием граждан пройдет в городах Самара, Тольятти и Сызрань с участием сотрудников аппарата регионального омбудсмена, представителей Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской области, прокуратуры Самарской области, Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, членов Общественного и экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном, общественных помощников Уполномоченного.
На целевой прием предварительно записались 30 человек по вопросам задержки или невыплаты заработной платы, компенсаций за отпуск и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, невозможности трудоустройства, учета трудового стража при оформлении листка нетрудоспособности и иным проблемам.
Начало приема: 10.00
Адреса приема:
В Самаре: ул. Маяковского, д. 20. Прием ведет Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова
В Тольятти: ул. Карла Маркса д. 42. Прием ведет руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Николаевич Стрелков
В Сызрани: ул. Карла Маркса д. 67, каб. № 4. Прием ведет консультант аппарата Ольга Александровна Леонова.
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