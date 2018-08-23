«Умные» беспилотники прикрыли самарских миротворцев в ходе разъединения конфликтующих сторон

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Подразделения беспилотных летательных аппаратов 2-й гвардейской общевойсковой армии с помощью недавно поступивших на вооружение беспилотников нового формата «Леер-3» прикрыли миротворцев в ходе разъединения конфликтующих сторон.Учение проходило на Рощинском полигоне в Самарской области в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа. Беспилотники новейшей модификации были использованы для выведения из строя дистанционных взрывчатых устройств и средств коммуникации представителей незаконных вооруженных формирований. С помощью «умных» БПЛА были определены свои и чужие средства передачи информации, установлены передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Это позволило миротворцам справиться с поставленной задачей, не прибегая к детальной инженерной разведке местности и не отвлекаясь на внезапные диверсии, сообщает пресс-служба ЦВО.Фото pixabay.com