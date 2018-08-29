Умер главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

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В среду, 29 августа, ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР и СССР, заслуженный работник физической культуры РСФСР, главный тренер тольяттинской гандбольной команды «Лада» Левон Акопян, сообщает пресс-служба клуба.Левон Акопян внес неоценимый вклад в развитие российского гандбола. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном ручном мяче и сделал родной для себя коллектив ведущим в стране. Последние пять лет Акопян плодотворно трудился в Тольятти. Под его руководством «Лада» четырежды становилась серебряным призером чемпионата России и один раз завоевала бронзу, а в 2014 году выиграла Кубок ЕГФ. Летом 2016 года Левон Оганесович, войдя в тренерский штаб национальной сборной России, стал одним из творцов ее триумфа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он воспитал великое множество замечательных гандболисток и еще многое планировал сделать. Ему было 73 года.Фото ГК "Лада"