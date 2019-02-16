Умер бывший заместитель Генерального конструктора ЦСКБ Прогресс Георгий Фомин.

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"Родным, близким, друзьям и коллегам Георгия Евгеньевича ФоминаОт имени Правительства Самарской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего Заместителя Генерального конструктора ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», члена Российской академии наук Георгия Евгеньевича Фомина.Большая часть трудовой биографии Георгия Евгеньевича, стоявшего у истоков создания отечественной ракетно-космической отрасли, связана с заводом «Прогресс». Будучи верным соратником нашего выдающегося конструктора Дмитрия Ильича Козлова, он внес огромный вклад в разработку целого ряда ракетных изделий, в том числе лунной ракеты Н-1, секретных наблюдательных спутников.Благодаря таким людям, как Георгий Евгеньевич Фомин, наша родная Самара сегодня по праву считается космической столицей России. Его потрясающее трудолюбие, талант и бесконечная преданность своему делу были по заслугам оценены государством — Георгий Евгеньевич удостоен многих наград, в том числе ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени и других.Вместе с родными, близкими, друзьями и коллегами этого замечательного человека, великого труженика и патриота, которым гордится не только Самарская область, но и вся страна, мы скорбим о постигшей нас утрате. Память о нем навсегда останется в наших сердцах".Губернатор Самарской области Д.И. Азаров