Ученый рассказал, как влияет на организм переход с зимнего на летнее время
30 марта 2019 11:52
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Человеческий организм практически не ощущает перевода часов на летнее и зимнее время, его влияние на нервную систему незначительное, рассказал РИА Новости нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар.
Европейские страны в ночь на воскресенье переведут стрелки часов на летнее время. Европарламент ранее разрешил странам ЕС самостоятельно принимать решение о переходе на сезонное время с 2021 года. Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") ранее внес законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.
"Для нашей нервной системы перевод стрелок на час вперед или назад имеет очень незначительные последствия. Одного дня, воскресенья, вполне достаточно, чтобы все системы адаптировались к иному световому дню. Если с экономической или социальной точек зрения выгодно переводить часы, то с точки зрения здоровья для этого нет никаких препятствий", - говорит Редолар.
Впрочем, есть те, кому к новому времени адаптироваться чуть сложнее – дети и люди пожилого возраста. "Есть и некие индивидуальные особенности. Например, людям надо для сна очень разное время. Многие считают, что в среднем семь-восемь часов. Это не так. Проводились исследования, результаты которых утверждают иное: одним нужно меньше, другим существенно больше. Аналогичная ситуация с ритмами: некоторые приспосабливаются лучше, другие хуже. Люди, которые в большей степени испытывают последствия изменения часового пояса, больше чувствуют и последствия перехода на зимнее или летнее время", - поясняет специалист.
"Конечно, зимой, когда за окном темно, мотивации просыпаться меньше, начать день сложнее. Но что лучше – вставать, когда светло, но при этом иметь более короткий световой день, или вставать затемно, но иметь чуть более длинный световой день? В Испании, например, заканчивают работать поздно, и в результате ты возвращаешься домой с работы в темноте – особенно в декабре и январе. Тяжелее всего зимой в Скандинавских странах, где очень короткий световой день, и это, конечно, влияет на настроение", - говорит нейробиолог.
Существуют и исключительно психологические факторы, которые влияют на человека при переводе стрелок. "Человек думает: я буду спать на час больше или меньше. Но реально мы привыкли вставать в определенное время, мозг дает сигнал, и мы в день перевода стрелок встаем в то же время, что и раньше", - говорит Редолар.
В самой Испании ведутся жаркие споры – в том ли часовом поясе она вообще находится. Дело в том, что Гринвичский меридиан проходит через эту страну. Испания живет по центральноевропейскому времени (такое решение было принято во время Второй мировой войны, чтобы время в стране совпадало со временем в Германии). В результате с соседней Португалией у Испании часовая разница, равно как и с принадлежащими ей Канарскими островами. А вот разница во времени восхода и захода солнца в Галисии и на Балеарских островах составляет полтора часа.
Фото pixabay.com
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