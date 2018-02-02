Ученые самарского Политеха разработали расчетную геометрию сердца

158

Руководит проектом кандидат технических наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Дмитрий Пащенко. С точки зрения компьютерного инжиниринга и вычислительной гидродинамики сердце ‒ это мембранный насос, сосуды ‒ гибкие трубопроводы, а кровь ‒ несжимаемая неньютоновская жидкость.В идеале, модель должна получиться простой и доступной, чтобы каждый человек мог, запустив приложение на смартфоне и загрузив результаты электрокардиографии, увидеть цифровой аналог своей сердечно-сосудистой системы. В работе команды в качестве консультантов и экспертов по медицинским вопросам принимают участие сотрудники Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева и Самарского филиала университета «Реавиз».Дмитрий Пащенко надеется, что при успешном воплощении замысла модель удастся интегрировать с одним из сервисов телемедицины, например «Яндекс. Здоровье».«В рамках работы над проектом создания цифровой динамической модели сердечно-сосудистой системы участниками междисциплинарной проектной командыИсследование выполняется в рамках работы междисциплинарной проектной команды опорного вуза. Модель сердца ‒ пилотный проект центра компетенций компьютерного инжиниринга и цифрового производства, который в ближайшее время планируют открыть ученые.Также молодые ученые работают сегодня над несколькими задачами из смежных областей науки и техники. Например, участники междисциплинарной команды разрабатывают цифровую модель рассеивания из дымовых труб продуктов сгорания и методику оценки влияния этих выбросов на близлежащие жилые строения. Данная проблема сейчас актуальна для самарского микрорайона «Южный город», где рядом с новой школой стоит котельная, трубы которой находятся на одной высоте с верхними этажами учебного учреждения, сообщает пресс-служба СамГТУ.