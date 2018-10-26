Ученые обнаружили у ворон способность создавать сложные механизмы
26 октября 2018 12:15
69
Ученые Института орнитологии им. Макса Планка Оксфордского университета обнаружили, что новокаледонские вороны могут создавать сложные механизмы из нескольких деталей.
В качестве эксперимента на первом этапе ученые предложили восьми воронам контейнеры с едой и отверстием, чтобы извлечь ее. Для этого им предоставили длинные палочки. Все птицы легко справились с задачей.
Далее птицам дали короткие палочки, которые вставляются друг в друга. Четыре ворона вставили одну часть палочки в другую и использовали полученный инструмент для извлечения пищи.
На заключительном этапе исследователи дали птицам еще более короткие части. В итоге ворон по кличке Манго смог изготовить составной инструмент из четырех частей, пишет журнал Scientific Reports.
Ученые подчеркивают, что изготовление составного механизма под силу немногим животным. Ранее такая способность наблюдалась только у людей и больших человекообразных обезьян.
Во французском парке «Пуй дю Фу» уборкой территории занимается группа воронов. Их научили подбирать небольшой мусор — сигаретные окурки, фантики, бумажки, мелкие отходы — и выбрасывать его в специальную урну.
Биологи в Австралии ранее установили, что издаваемые воронами звуки не только сигнализируют об опасности или найденной пище, но могут выдать пол и возраст corvus corax — ворон обыкновенных, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 октября 2018 12:35
При выборе пуховика следует обратить внимание на соотношение пуха и пера. Социум
39
26 октября 2018 12:15
Ранее такая способность наблюдалась только у людей и больших человекообразных обезьян. Социум
66
26 октября 2018 11:59
В России стартовал Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». Социум
68
Здравоохранение
25 октября 2018 15:32
Высокотехнологичная малоинвазивная методика, избавляющая от мучительных болей в спине и возвращающая пациентов к полноценной жизни, была освоена в Самарской... Здравоохранение
270
25 октября 2018 09:51
Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Здравоохранение
205
24 октября 2018 13:20
Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по поликлиникам губернии. Здравоохранение
243
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
181
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
151
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
222
Туризм
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
171
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
277
21 октября 2018 10:45
Исследование показало, что в одиночные поездки чаще отправляются мужчины: 79% против 21% у женщин. Туризм
340
Образование
25 октября 2018 13:48
Диссертации ученых вуза включат в базу наряду с работами Кинга и Цукерберга. Образование
162
24 октября 2018 13:01
Выставка продлится до 16 ноября. Образование
196
23 октября 2018 13:31
В течение года ребята имели возможность написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Образование
190
Культура
26 октября 2018 10:50
В столицу актеры отправятся на осенних каникулах. Культура
95
26 октября 2018 09:33
Он участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень». Культура
107
25 октября 2018 14:01
Будет показан спектакль «Жанна». Культура
192
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
541
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1503
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1695
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
338
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
503
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
484
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
545
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
501
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
982
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
806
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1198
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1247
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2359
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1766
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1943
Мероприятия