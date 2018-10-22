Ученые назвали способ избежать потери зрения
22 октября 2018 10:25
114
Употребление в пищу овощей, богатых диетическими нитратами, например, зеленого салата и свеклы, может снизить риск дегенерации желтого пятна (место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза). К такому выводу пришли ученые Уэстмидского института медицинских исследований.
В опубликованной 19 октября на портале MedicalXpress работе специалистов отмечается, что в 15-летнем исследовании были задействованы 2 тыс. добровольцев старше 49 лет.
Выяснилось, что у участников эксперимента, которые потребляли от 100 до 142 мг нитратов овощей в день, риск развития макулодистрофии (дегенерации желтого пятна) на 35% ниже, чем у тех, кто потреблял менее 69 мг.
Превышение дозы в 142 мг не имело никаких дополнительных преимуществ.
«Если наши результаты подтвердятся, употребление ряда продуктов, богатых диетическими нитратами может быть простой стратегией для снижения риска потери зрения», –– отметил один из авторов исследования Бамин Гопинат.
Дегенерация желтого пятна (макулодистрофия) — это возрастное заболевание, при котором ухудшается острота зрения из-за отмирания сосудов, питающих сетчатку глаза. В почти 50% случаев оно является причиной потери зрения у людей старше 55 лет, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 октября 2018 12:23
Курсы организованы бесплатно по двум направлениям. Социум
91
22 октября 2018 11:38
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе. Социум
83
22 октября 2018 11:21
В среднем на покупку необходимых для питомца товаров потребуется 6 370 рублей. Социум
97
Здравоохранение
22 октября 2018 09:38
С начала года от болезни умерли 14 человек, в том числе 10 детей. Здравоохранение
117
18 октября 2018 15:43
В состав которой войдут представители регионального минздрава, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, потенциальный... Здравоохранение
264
18 октября 2018 14:47
Пройдет пресс-конференция в рамках 7-й Всероссийской конференции с международным участием «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные... Здравоохранение
298
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
121
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
115
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
170
Туризм
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
44
21 октября 2018 10:45
Исследование показало, что в одиночные поездки чаще отправляются мужчины: 79% против 21% у женщин. Туризм
278
17 октября 2018 17:02
Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов. Туризм
278
Образование
19 октября 2018 13:22
Сотрудничество открывает возможности для реализации совместных проектов в сфере информационных и компьютерных технологий. Образование
239
18 октября 2018 10:57
Горожан приглашают на лекцию об Алексее Подурове. Образование
256
17 октября 2018 13:18
На примере зарубежного и российского опыта школьники узнают, как придумать идею и превратить ее в стартап. Образование
751
Культура
22 октября 2018 13:09
Перед спектаклями зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству Пуччини. Культура
22
22 октября 2018 09:22
Фестиваль в этом году носит название «Эпоха Петипа. После Петипа». Культура
111
20 октября 2018 11:26
Также пройдет творческая встреча с музыкантом. Культура
316
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
514
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1473
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1673
Видео
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
366
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
409
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
472
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
443
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
885
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
713
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
745
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1150
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1191
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2297
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1708
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1891
Мероприятия