Ученые Самарского политеха разработали уникальные лекарства и витамины для истощенных почв

133

Наши ученые создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»), запускающий процессы гумификации – образования гумуса и активизации почвенной микрофлоры почв без применения химикатов.– Особое биологическое ведение сельского хозяйства, суть которого сводится к тому, чтобы «кормить» почву, а не растения, сейчас особенно актуально для России, – рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры «Химическая технология и промышленная экология», кандидат биологических наук Влада Заболотских.– Нам удалось увеличить скорость образования гумуса в десятки и даже в сотни раз и получить плодородную почву, на которой будут расти устойчивые, сильные, полезные, без нитратов растения, – поделилась результатами своих исследований магистрант Светлана Кутмина.Специалисты экспериментировали со специальными БАДами, изучали процессы компостирования, выращивали сидераты (растения, которые улучшают структуру почвы). Итогом научных изысканий, проходивших в лаборатории кафедры и на модельных полевых делянках, стали разработанные комплексные смеси, состоящие из нескольких компонентов: природных сорбентов, органо-минеральных добавок, биопрепаратов и гуминовых кислот. Смеси были экспериментально апробированы на разных типах проблемных почв, и для каждого типа предложены наиболее эффективные варианты.Технологии применения субстратов, позволяющие земледельцам без особых хлопот вносить живоносный коктейль (смесь) в подлежащие реанимации участки почвенного покрова, – тоже предмет научного интереса вузовских экологов. Есть, например, идея выпускать смеси в капсулах с растворимой оболочкой. Разработан и дачный вариант биореактора «ЖИП» для получения биогумуса из растительных и других видов органических отходов, повышения плодородия почв на огороде или в саду.