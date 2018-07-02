Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря «Гвардеец-2»

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29 июня 2018 года в Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». По итогам спортивных соревнований в арсенале команды Самарской области две бронзовые медали и звание «Лучший стрелок».В течение всей смены среди участников лагеря проводились соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки. Борьба за призовые места была очень упорной. Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по спортивному ориентированию, уступив команде Татарстанского кадетского корпуса ПФО, и победителям – ребятам из окружного Башкирского кадетского корпуса.В стрельбе из пневматической винтовки самарская сборная также получила третье место. Серебряные медали завоевала команда Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа, а лучшими в турнире стали представители окружного Татарстанского кадетского корпуса. По итогам соревнований ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса МАУ Центр «Юность» г.о. Самара Никита Айхлер стал лучшим стрелком окружного лагеря «Гвардеец-2».Как рассказала заместитель директора МАУ Центр «Юность» Наталья Машкова, Никите очень нравится стрельба: «Эта награда заслуженная. Он добился такого результата долгими и упорными тренировками. Как и другие ребята, Никита поехал на смену в качестве поощрения по военно-спортивному направлению. Лагерь – хорошая жизненная школа как в плане обучения военным дисциплинам, так и в плане общения, приобретения новых навыков».Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» – уникальный проект ПФО, целью которого является всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, в том числе путем вовлечения в занятия военно-прикладными видами спорта. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.В лагере ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Ребята побывали в обстановке, максимально приближенной к несению армейской службы, увидели мощь российской армии, познакомились с образцами современной военной техники.Все юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», вступили в ряды движения «Юнармия» и принесли первую в своей жизни присягу на верность Родине.За 18 дней в двух лагерях «Гвардеец-1» (г. Кстово) и «Гвардеец-2» (г. Пенза) прошли спортивную и военную подготовку 360 учащихся 8-9 классов из всех регионов ПФО.Вторая смена будет организована с 3 по 19 июля для учащихся 10-11 классов.