Участники молодежного форума ПФО "iВолга-2018" отметили День Самарской символики
18 июля 2018 10:30
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Во вторник, 17 июля, в здании областного парламента собрались члены самарской делегации форума "iВолга-2018". Они познакомились с историей Самарской символики, узнали интересные факты о Самарском знамени, гербе и гимне, а также посетили уникальный музей истории нашего края и его муниципальных образований, расположенный в СГД, пишет Волга Ньюс.
Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2018" пройдет на Фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в период с 26 июля по 4 августа. Форум проводится с 2013 года по поручению президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатор Форума - правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев напомнил, что в сентябре 1998 года СГД приняла закон "О государственных символах области", которым устанавливались региональные герб и флаг. Чуть позже к ним присоединился гимн. За эталон герба Самарской области был принят герб, высочайше утвержденный 5 июля 1878 года (по новому стилю 17 июля).
"Так как год юбилейный, мы решили на молодежном форуме "iВолга-2018" посвятить нашей символике целую серию мероприятий - творческие встречи, круглые столы, - делится планами Сергей Бурцев. - Я уверен, что эта тема сквозной нитью пройдет через весь молодежный форум и позволит самарцам и гостям области окунуться в нашу историю. Скажу больше: у нас в этом году будет 150 представителей молодежи из Китайской Народной Республики. Я думаю, им тоже будет интересно узнать историю и нашей страны, и того региона, в который они приехали в гости".
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