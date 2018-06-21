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Новости /  Общество /  Социум  

Участники форума ПФО «iВолга» пробуют себя в качестве волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

21 июня 2018 11:15
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Участники форума ПФО «iВолга» пробуют себя в качестве волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Форум пройдет с 26 июля по 4 августа 2018 года на Мастрюковских озерах.

Форум ПФО «iВолга» собирает самых талантливых и активных представителей молодежной среды, способных работать на результат в полевых условиях, эффективно и быстро решать разноплановые задачи. Неудивительно, что многие из тех, кто прошел школу «iВолги» были привлечены к работе по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Например, работу с волонтёрами на матчах ЧМ-2018 в Самаре ведет Юлия Чигарева, которая на «iВолге» несколько лет возглавляла делегацию Самарской области. Организацию медиацентра фестиваля болельщиков FIFA доверили команде «Самарской газеты» под руководством Натальи Федоровой, которая возглавляет на «iВолге» смену «Медиаволна». Здесь же работают креативный ведущий пресс-центра «iВолги» Максим Мельников и основатели медиастудии ER-PRODUCTION Сергей Ивошин и Владимир Сухов. Ребята несколько лет подряд руководили пресс-центром Молодежного форума ПФО и были победителями конкурса грантов. Директор «iВолги-2018» Кристина Гнатюк является руководителем проекта по обеспечению порядка и общей безопасности на стадионе «Самара-Арена» во время проведения ЧМ-2018 с привлечением контролеров-распорядителей. Её заместитель по вопросам безопасности на Форуме Сергей Фроленков работает главным стюардом на стадионе «Самара-Арена», в его службу входят 1 400 человек, 30 из них в дальнейшем будут обеспечивать безопасность на «iВолге-2018».

«Перед нами сейчас стоят важные задачи, требующие полной включенности и большой ответственности. Безусловно, нам очень помогает опыт, полученный во время подготовки и проведения Молодежного форума ПФО «iВолга», который проходит в нашем регионе под патронатом полпреда Михаила Бабича. В свою очередь опыт, полученный на ЧМ-2018, мы в полной мере будем использовать при проведении окружного форума», – сообщила Кристина Гнатюк. Она также отметила, что подготовка к «iВолге-2018» идет по плану. Форум пройдет с 26 июля по 4 августа 2018 года на Мастрюковских озерах (Самарская область).
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