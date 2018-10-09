Участники «Молодежки ОНФ» в Самарской области поздравили своих первых учителей

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Самарской области присоединились к всероссийской акции «Спасибо первому учителю». Мероприятие направлено на привлечение внимания к институту наставничества и уважительному отношению к своим первым учителям.В День учителя представители команды «Молодежки ОНФ» поздравили педагога школы №53 Самары Ольгу Владимировну Федотову, классного руководителя участников молодежной команды Сергея Борзенкова, Максима Токарева и Полины Борзенковой.«Участник команды «Молодежки ОНФ» Сергей Борзенков сегодня живет и работает в другом городе, в Москве, но он очень хотел поздравить свою любимую учительницу с праздником. Мы пришли в школу и организовали для Сергея прямую видеосвязь с Ольгой Владимировной. Даже находясь на большом расстоянии, можно сделать приятное своим учителям, которые вложили в нас частичку себя», – рассказал участник самарской команды «Молодежки ОНФ» Михаил Дубасов.Молодые люди подарили педагогу цветы и пожелали здоровья и «легких» учеников.К всероссийской акции ОНФ «Спасибо первому учителю» присоединился и член регионального штаба Народного фронта, депутат городской думы Валерий Барсук.Он пришел в самарскую школу №123, которую окончил более четверти века назад, и с педагогическим коллективом которой по сей день сохраняет теплые, дружеские взаимоотношения.«Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, творческую и физическую энергию, доброту и строгость. Каждый педагог вкладывает много сил в свое дело, что порою ему не хватает внимания на близких. Мы хотим подарить в этот день своим учителям немного тепла и внимания, пожелать им любви, терпения, счастья и благополучия в кругу семьи», – произнес Валерий Барсук на праздничном концерте в школе.Он рассказал, что с особым теплом вспоминает своего учителя физкультуры Ирину Николаевну Зюкину, которая вот уже 33 года работает учителем в школе.«Именно она в свое время привила мне любовь к физической культуре. Благодаря ей еще в школьные годы я начал заниматься спортом, стремление к спортивным достижениям передаю и своим детям. Старший сын занимается спортом и уже делает успехи, завоевывает медали. Ирина Николаевна стала настоящим наставником в моей жизни, за что ей большая признательность», – подчеркнул Барсук.Акция «Спасибо первому учителю» прошла во всех регионах страны. Участники команды «Молодежки ОНФ» навестили своих преподавателей дома или в родной школе. В этот день педагоги получили подарки, сделанные руками своих учеников, и услышали слова признательности и уважения.