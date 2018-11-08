УПЧ в Самарской области выступила на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ

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7-8 ноября 2018 года в Москве проходит заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, посвященного проблемам защиты права граждан на образование.Цель мероприятия — совместное обсуждение злободневных проблем, выявленных в данной области, и разработка системных предложений, которые позволят обеспечить гражданам равные права и возможности на получение качественного образования.В рамках Координационного совета омбудсмены рассмотрели актуальные вопросы в сфере образования: нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях, создание комфортных условий пребывания в образовательных организациях общего образования, проблема ликвидации школ в сельских местностях по причине экономической нецелесообразности их содержания, обеспечение доступности инклюзивного образования и другие. Данное мероприятие является важным звеном как во взаимодействии уполномоченных, так и в диалоге омбудсменов с представителями государственных учреждений.Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова представила доклад о ситуации с соблюдением прав граждан на получение среднего профессионального образования.В своем выступлении Ольга Гальцова отметила, что с 90-х годов количество образовательных организаций, ведущих подготовку рабочих кадров и служащих, постоянно и неуклонно снижалось. Этому способствовали кризисные явления в российской экономике и разрушение единого образовательного пространства. В итоге советская система начального профессионального образования постепенно деградировала и как отдельная ступень образования, согласно новому Закону об образовании перестала существовать после 2015 года.В настоящее время по данным Росстата в Российской Федерации функционирует 3956 образовательных учреждений СПО, в которых обучается более 2 млн. 900 тысяч студентов.Шаги, предпринимаемые государством в последние годы по созданию конкурентоспособной национальной экономики, развитию как гражданской промышленности, так и оборонно-промышленного комплекса, потребовали серьёзного укрепления кадрового потенциала и следовательно принятия срочных мер по модернизации среднего профессионального образования. И сегодня более 900 тысяч студентов ежегодно выбирают колледжи и техникумы. В 2017 году примерно 59% девятиклассников предпочли колледжи школам. По прогнозам экспертов, к 2024 году в техникумах и колледжах будет учиться уже 3,2 млн. студентов.Ольга Гальцова считает необходимым принять стратегию развития среднего профессионального образования. Ее реализация позволит обеспечить обучение квалифицированных рабочих и специалистов, необходимых российским предприятиям. Кроме того, повышение качества образования в колледжах и техникумах должно помочь повысить престиж рабочих профессий в обществе, убеждена региональный уполномоченный.Помимо обновления материальной базы, Ольга Гальцова назвала ряд других насущных проблем в сфере получения среднего профессионального образования. В частности, образовательные учреждения нуждаются в привлечении молодых педагогических кадров, а квалификацию преподавателей предпенсионного и пенсионного возрастов необходимо повысить. Также необходимо позаботиться о трудоустройстве выпускников колледжей и техникумов, так как сейчас идут работать по специальности 50-65% выпускников. Омбудсмен предложила активно привлекать бизнес к решению проблем в данной сфере. Частный сектор может помогать как с производственной практикой для учащихся, так и с трудоустройством выпускников в обмен на льготы и иные компенсационные меры со стороны государства, пояснила Гальцова.