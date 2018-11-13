У автомобилистки из Сызрани арестовали иномарку за долги

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Жительница Самарской области оплатила долг за услуги ЖКХ после того, как судебные приставы арестовали ее «Тойоту».Местная жительница задолжала управляющей компании почти 63 тысячи рублей. В отделе судебных приставов-исполнителей № 2 г. Сызрани в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство.Для предъявления постановления гражданка В. была вызвана на прием к судебному приставу, но в установленный срок в отдел не явилась. Тогда работниками Службы был осуществлен выход по месту жительства должницы, где ей и было разъяснено, что в случае уклонения от уплаты задолженности к ней будут применены меры принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако предупреждение не заставило женщину предоставить квитанции о погашении долга в отдел судебных приставов в установленный срок.Работниками Службы в отношении гражданки В. были вынесены постановления о запрете на выезд из Российской Федерации и о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 4 тысяч рублей. Также судебными приставами были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления финансового положения должницы.Оказалось, что на женщину зарегистрирован автомобиль марки «Toyota». Работниками отдела иномарка была описана и арестована в счет погашения долга. Также в отношении автомобиля был вынесен запрет на регистрационные действия.Решив не усугублять ситуацию, автоледи оплатила задолженность в размере 63 тысяч рублей и исполнительский сбор в полном объеме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.