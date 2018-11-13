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Новости /  Общество /  Социум  

У автомобилистки из Сызрани арестовали иномарку за долги

13 ноября 2018 11:19
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У автомобилистки из Сызрани арестовали иномарку за долги
Местная жительница задолжала управляющей компании почти 63 тысячи рублей.

Жительница Самарской области оплатила долг за услуги ЖКХ после того, как судебные приставы арестовали ее «Тойоту».
Местная жительница задолжала управляющей компании почти 63 тысячи рублей. В отделе судебных приставов-исполнителей № 2 г. Сызрани в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство.
Для предъявления постановления гражданка В. была вызвана на прием к судебному приставу, но в установленный срок в отдел не явилась. Тогда работниками Службы был осуществлен выход по месту жительства должницы, где ей и было разъяснено, что в случае уклонения от уплаты задолженности к ней будут применены меры принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако предупреждение не заставило женщину предоставить квитанции о погашении долга в отдел судебных приставов в установленный срок.

Работниками Службы в отношении гражданки В. были вынесены постановления о запрете на выезд из Российской Федерации и о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 4 тысяч рублей. Также судебными приставами были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления финансового положения должницы.
Оказалось, что на женщину зарегистрирован автомобиль марки «Toyota». Работниками отдела иномарка была описана и арестована в счет погашения долга. Также в отношении автомобиля был вынесен запрет на регистрационные действия.
Решив не усугублять ситуацию, автоледи оплатила задолженность в размере 63 тысяч рублей и исполнительский сбор в полном объеме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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