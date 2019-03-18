Турнир от "Крыльев" по киберфутболу на "Самара Арене" стал самым массовым в России

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Федерация компьютерного спорта России официально подтвердила, что турнир по киберфутболу на "Самара Арене", который "Крылья Советов" провели для своих болельщиков в феврале, стал самым массовым мероприятием формата LAN (оффлайн) на территории Российской Федерации. На 16 консолях в день турнира соревновались 230 участников, что стало рекордным показателем. Также организаторы покорили еще одну планку - по количеству матчей в дисциплине FIFA в один день - таких игр за 12 частов турнира набралось 245.Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит поздравил организаторов турнира в лице футбольного клуба "Крылья Советов" и Федерации компьютерного спорта Самарской области официальным письмом (во вложении).Напомним, что победителем турнира стал Платон Шелест. Футбольный клуб "Крылья Советов" подписал с киберигроком официальный контракт.