Три самарских IT-проекта стали призерами VI Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2018»

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9-10 октября в Светлогорске (Калининградская область) прошел шестой Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018». Мероприятие организовано и ежегодно проводится Экспертным центром электронного государства c 2013 года. В этом году главной темой площадки стали цифровые технологии, позволяющие повысить качество жизни, безопасность и доверие к государству.Помимо насыщенной деловой программы в рамках форума проходит и финал Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2018». В этом году члены жюри - представители от субъектов РФ и федеральные эксперты - оценили 41 IT-проект и определили победителей в 9 номинациях.Электронно-коммуникационная платформа по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ», которая была запущена в Самарской области всего несколько месяцев назад, успешно прошла первый этап конкурсного отбора и вышла в финал «ПРОФ-IT.2018». Помимо «ВМЕСТЕ» в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами - Работа с обращениями» были представлены такие крупные региональные проекты, как «Добродел» (единая книга жалоб и предложений Московской области), омниканальная система коммуникаций граждан и государственных структур – интернет-портал «Народная экспертиза» (Белгородская область), подсистема «Обращения граждан» импортонезависимой автоматизированной системы электронного документооборота и делопроизводства правительства Новосибирской области (СЭДД).Победителем экспертное жюри признало проект из Новосибирска. Платформа «ВМЕСТЕ» стала лауреатом всероссийского конкурса.Кроме того, в финал конкурса «ПРОФ-IT.2018» вышли еще два самарских проекта. Мобильное приложение «Прибывалка-63», позволяющее отслеживать работу общественного транспорта, получило второе место в номинации «Транспорт».В специальной номинации «Лучший проект в сфере цифровой инфраструктуры» жюри конкурса отметило также Центр обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области. Это подразделение было создано в структуре регионального департамента информационных технологий и связи в конце 2015 года и осуществляет постоянный мониторинг инцидентов информационной безопасности информационных систем правительства Самарской области.В конкурсную комиссию от Самарской области входил врио заместителя председателя регионального правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи. Он отметил высокий уровень представленных проектов - «успешных IT-решений для «Цифровой экономики» и «Умных городов»: «Многие идеи коллег из других регионов можно (и нужно) реализовывать в Самарской области», сообщает пресс-служба облправительства.